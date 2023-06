Politistii din Timisoara sunt in alerta si inca il cauta pe individul care a ucis doi batrani, in casa lor. Desi a fost surprins de camerele de supraveghere, si s-a luptat in casa cu nepotul celor doi batrani, politistii inca nu au reusit sa dea de urma barbatului. El a reusit sa fuga cu 12.000 de lei, dupa ce ar fi actionat, se pare, la pont.Orasul este scotocit si la aceasta ora de politisti, in cautarea criminalului. Au fost analizate pana acum sute de camere de supraveghere, in incercarea ... citeste toata stirea