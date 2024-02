Ucis de propria sora si abandonat pe un camp. Ultimele clipe din viata lui Alexandru au fost surprinse de o camera de supraveghere

Descoperire macabra joi dimineata pe un camp in apropiere de Oradea. Un trecator a zarit in apropierea unei piste de alergat, pe drumul dintre Oradea si Santandrei cadavrul unui barbat, putin inainte de ora 8 si a dat alarma.Initial, anchetatorii au luat in calcul toate posibilitatile, chiar si posibilitatea unei morti naturale, pentru ca pe corpul barbatului nu au fost surprinse urme de violenta. Ulterior, medicii legisti si-au dat seama ca este vorba despre o crima.Omul a murit sufocat, ... citește toată știrea