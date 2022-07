Ucraineanca Vanessa din Odesa, devenita o mica vedeta la Timisoara VIDEO

Vanessa Serbul, cantareata originara din Odessa, este stabilita la Timisoara de aproape patru luni, iar de atunci a avut deja mai multe concerte in orasul de pe Bega. Spune ca traieste momentul si ca nu se gandeste ce va face in viitor. Cantareata Vanessa Serbul a venit la Timisoara la finalul lunii aprilie si face parte din randul noii comunitati ucrainene care numara in jur de o mie de persoane. Majoritatea refugiatilor si-au gasit un rost la Timisoara, multi lucreaza, iar copiii lor merg la ... citeste toata stirea