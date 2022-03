Ucrainenii din Copacele se roaga pentru pace: "Noi nu purtam ura nimanui, nu avem acest drept" FOTO

Cea mai compacta comunitate de ucraineni din Banat traieste in comuna Copacele, din judetul Caras-Severin. In doua dintre sate, Copacele si Zorile, sunt, cu foarte putine exceptii, numai ucraineni. GALERIE FOTOComuna Copacele, din Caras-Severin, aflata cam la jumatatea distantei dintre Lugoj si Caransebes, a fost infiintata la inceputul secolului al XX-lea de ucrainenii adusi la munca in padurile din zona. Ucrainenii erau originari din nordul Maramuresului istoric, din zona Carpatilor padurosi. ... citeste toata stirea