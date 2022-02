Ucrainenii din Lugoj, apel la solidaritate cu refugiatii din Ucraina

Uniunea Ucrainenilor din Romania - filiala Lugoj face un apel la toti cetatenii de a acorda sprijin umanitar pentru cetatenii ucraineni din zonele afectate de conflict. "Facem un apel catre toti cei care au posibilitatea de a ajuta pe cei care acum sunt in momente grele. Facem o colecta pentru a fi trimise in Ucraina: ar fi nevoie de paturi, alimente (in special mancare la conserva care poate fi imediat consumata), apa, produse de igiena. Toate acestea pot fi aduse la sediul UUR din Lugoj, pe ... citeste toata stirea