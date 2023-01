Ucrainenii si sarbii din zona Lugoj-Faget se pregatesc de Craciun

Credinciosii ortodocsi ucraineni si sarbi sarbatoresc sambata, 7 ianuarie, Craciunul pe stil vechi, care corespunde zilei de 25 decembrie pe stil nou. Fiecare comunitate religioasa isi are obiceiurile ei specifice, care dau farmec Sarbatorilor de iarna.Cel mai important moment pentru credinciosii ucrainieni este cina de Ajun a Craciunului, care are loc in seara de vineri, 6 ianuarie, de la ora 22. La casele lor, credinciosii au pregatite nu mai putin de sapte, zece sau chiar 12 feluri de ... citeste toata stirea