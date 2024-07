Ucrainenii, uite nu-s!

Din ce in ce mai frecvent si deloc intamplator, cetatenii Romaniei se intreaba daca suntem mai multi sau mai putini noi, cei care locuim in aceasta tara. Ieri, alaltaieri, am aflat ca in curand vom fi mai multi. Printr-o lege in toata regula, toti cetatenii Statelor Unite, fara nicio discriminare, au posibilitatea acum sa intre in Romania fara viza. Prin simplul lor statut de cetateni americani. Dar suntem si mai multi daca stam sa ne gandim la ucrainenii pe care ii gazduim. Cat de multi? Din ... citește toată știrea