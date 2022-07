Ultima saptamana de recensamant. Fritz: "Raluca a inteles cat de important e sa se recenzeze. A mers la unul din cele 14 puncte fixe de recenzare"

Primarul Dominic Fritz atrage atentia ca recensamantul a intrat pe ultima suta de metri. Mai precis, luni, 11 iulie, a inceput ultima saptamana de desfasurare a acestuia. Cum nu toate persoanele au participat inca, edilul-sef aminteste ca pe langa echipele care se deplaseaza din usa in usa, exista si posibilitatea recenzarii in punctele fixe, 14 la numar in Timisoara."Raluca se afla printre cei pe care nu i-a prins recenzorul acasa, dar a inteles cat de important e sa se recenzeze. A mers la ... citeste toata stirea