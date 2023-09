Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si a Regulamentului Local de Urbanism aferent a fost publicat spre consultare in data de 7 august. Primaria Municipiului Timisoara ii invita pe timisorenii interesati de proiect la o ultima consultare publica inainte de introducerea acestuia pe ordinea de zi a Consiliului Local pentru a fi aprobat. Consultarea va avea loc in data de 27 septembrie, de la ora 17:00, in sala de consiliu a Primariei ... citeste toata stirea