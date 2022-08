Ultima zi de la Embargo Fest, anulata din cauza furtunii

Concertele din ultima zi a festivalului Embargo Fest, de pe dealurile Recasului, au fost anulate din cauza unei furtuni care a dat peste cap toate planurile organizatorilor.Duminica, 14 august, in noua locatie a Embrago Fest, pe dealurile Recasului, inainte de concertele din ultima zi, in timp ce pe scena faceau probe de sunet cei de la Lupus Dacus, a inceput sa ploua puternic.In scurt timp amfiteatrul in aer liber de pe Doua Dealuri a devenit un camp plin de noroi. Ploaia a generat un ... citeste toata stirea