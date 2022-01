Ultimatumul lui Putin

In ziua de 4 februarie, Vladimir Putin urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau chinez Xi Jinping. Nu este greu de presupus cam ce vor discuta si cam ce vor decide cei doi in materie de strategie geopolitica. Pana atunci, noul tar de la Kremlin asteapta un raspuns scris la solicitarile sale din partea Statelor Unite si a Aliantei Nord-Atlantice. Si se stie ce asteapta. La fel cum, in linii mari, se stie si ce asteapta China.Vladimir Putin, in timp ce creste presiunea la granita Uniunii ... citeste toata stirea