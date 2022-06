Ultimele teste la tramvaiele Bozankaya

In aceste zile angajatii Societatii de Transport Public Timisoara fac ultimele teste cu noile cricuri hidraulice, necesare pentru ca tramvaiele Bozankaya sa poata circula in siguranta.Cricurile hidraulice, achizitionate de STPT cu sprijinul primariei, au fost create special pentru aceste tramvaie. Echipamentul specializat a fost fabricat in Franta, a costat 390.000 de lei si este necesar pentru repunerea garniturilor pe sine in cazul unui accident. Ieri, 40 de angajati au asistat la un ... citeste toata stirea