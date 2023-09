Concursul de Fotografie "Casian Margineantu", este un eveniment dedicat pasionatilor de fotografii, organizat de Asociatia Ghidul Banatului, cu sprijinul Primariei Lugoj.Cu premii in valoare totala de peste 1.000 de euro, acest concurs este un tribut adus memoriei fotoreporterului de exceptie, Casian Margineantu, si o oportunitate de a va exprima creativitatea in lumea fascinanta a fotografiei.Daca sunteti pasionati de fotografie, aveti ocazia de a va inscrie in acest concurs si de a va testa ... citeste toata stirea