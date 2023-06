S-a stins din viata Rudolf Trost, reprezentant de vaza al minoritatii germane din oras si fost presedinte al Forumului Democat German din Lugoj si ultimul rotar al orasului.Nascut la Lugoj la 14 septembrie 1932, a urmat primele patru clase la Scoala primara de stat in limba germana, intre anii 1939 - 1943, apoi un an la Gimnaziul German Mixt, intre 1943-44, in perioada razboiului. Dupa razboi, din 1945 pana in 1948, a invatat la gimnaziul de pe langa fostul Liceu Comercial din Lugoj.La Scoala ... citeste toata stirea