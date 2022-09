Ultimul mesaj al tanarului din Savarsin inainte sa-si puna capat zilelor aruncandu-se in fata trenului

Vorbim despre un tanar din Savarsin care si-a pus capat zilelor aruncandu-se in fata trenului."CFR Calatori informeaza ca pe 8 septembrie a.c., trenul InterRegio 75 Budapesta - Sibiu - Brasov, in localitatea Savarsin (judetul Arad) a accidentat o persoana de sex masculin angajata in traversarea caii ferate, fara sa se asigure".Acesta este anuntul de pe pagina CFR Calatori, un anunt care ascunde in spatele sau o noua tragedie, in care un tanar din Savarsin a decis sa isi puna capat zilelor. ... citeste toata stirea