Finalul anului marcheaza pentru Facultatea de Arhitectura si Urbanism a Universitatii Politehnica Timisoara (FAUT) nu doar succesul colectiv al gazduirii primei editii a FAST- Festival for Architecture School of Tomorrow, dar si cateva foarte importante contributii individuale venite din partea absolventilor scolii, laureati sau mentionati in cadrul celor mai importante manifestari ale profesiei organizate in 2023.La ceremonia de acordare a premiilor sectiunii Diplome- Arhitecti in afirmare ... citeste toata stirea