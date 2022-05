Un adevarat tezaur monetar a fost descoperit in zona localitatii Gavojdia

Zilele acestea, Directia Judeteana pentru Cultura Timis a fost anuntata cu privire la descoperirea unui tezaur monetar in zona localitatii Gavojdia. Ca urmare, la solicitarea DJC Timis, arheologii de la Muzeul National al Banatului au inceput o cercetare in teren pentru a recupera piesele. In final, la fata locului a fost descoperita o adevarata comoara.Tezaurul cuprinde peste 400 de monete de schimb din argint, denari unguresti si grosi polonezi, monede emise pe parcursul secolului al XVI-lea ... citeste toata stirea