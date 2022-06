Un adolescent de 15 ani, din satul Bodo, a murit inecat dupa ce a intrat in raul Bega sa se racoreasca

Un adolescent de 15 ani din satul Bodo, comuna Balint, a intrat miercuri in raul Bega sa se racoreasca, insa nu a mai reusit sa iasa din apa. La fata locului au ajuns pompierii care au reusit sa il scoata la suprafata, dar in urma manevrelor de resuscitare acesta nu si-a mai revenit, fiind declarat decedat.Politistii au fost sesizati la numarul de urgenta 112 ca un baiat s-ar fi inecat in raul Bega."Astazi, in jurul orei 14:00, politistii Postului de Politie Balint au fost sesizati prin ... citeste toata stirea