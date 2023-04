Parchetul de pe langa Tribunalul a finalizat rechizitoriul intr-un dosar de coruptie in care a fost implicat un agent de la Postul de Politie Mosnita Noua si a dispus trimiterea in judecata a unui barbat care i-a oferit 500 de euro politistului pentru a inchide un caz de alcool la volan.Angajatul Ministerului de Interne a sesizat organele judiciare, care, in data de 1 februarie 2022, au organizat prinderea in flagrant a mituitorului."In fapt a fost retinut ca in data de 25.01.2022, ... citeste toata stirea