Un albanez si doi romani, urmariti pentru spargerea unui bancomat din localitatea Siria, prinsi cand incercau sa iasa din tara

Politistii i-au prins pe cei care au incendiat un bancomat, in data de 5 iulie, in centrul localitatii Siria din judetul Arad. Acestia sunt doi cetateni romani cu domiciliul in judetul Arad si un cetatean albanez cu domiciliul in judetul Maramures. Ei au fost depistati cand incercau sa iasa din tara, scrie news.ro.Directorul adjunct al Directiei de Investigatii Criminale din cadrul I.G.P.R., cms. sef Cristian Gheorghe, a declarat ca cei trei autori ai furtului dintr-un bancomat au fost prinsi ... citește toată știrea