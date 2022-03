Un an de la disparitia lui Adi Barar, liderul trupei Cargo: "Ce gol e-n rock de cand tu nu mai esti" VIDEO

Chitaristul si liderul trupei Cargo a murit in dimineata zilei de 8 martie 2021, dupa ce a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. La un an de la moartea rockerului, prietenii apropiati i-au cinstit memoria cu un videoclip. Prietenii lui Adi Barar s-au gandit sa cinsteasca memoria fostului lider de la Cargo printr-o piesa realizata dupa versurile si ideea lui Corneliu Vaida. Vocea si aranjamentul muzical ii apartin chitaristului Horia Crisovan. "Azi e un an fara Adi... Un an in care nu cred ca a ... citeste toata stirea