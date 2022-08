Un baiat de 15 ani si-a injunghiat fratele de 17 ani dupa ce a consumat "drogul zombie

Un baiat in varsta de 15 ani si-a injunghiat fratele de 17 ani dupa ce a consumat soricioaica sau "drogul zombie".Soricioaica sau drogul zombie, una dintre cele mai puternice substante cu efect devastator asupra organismului celui care alege sa il consume.Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus la data de 24.08.2022 punerea in miscare a actiunii penale impotriva unui inculpat in varsta de 15 ani, cu privire la comiterea infractiunii de violenta in familie in ... citeste toata stirea