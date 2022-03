Un baiat de 23 de ani a incercat sa il agreseze pe tatal unei fete de 17 ani pe care incerca sa o abordeze. Avea si ordin de restrictie

Miercuri, 16 martie, pe strada Renasterii din Timisoara, un tanar de 23 de ani a incercat sa agreseze un barbat de 47 de ani. Se pare ca acesta din urma era tatal unei minore de 17 ani, fata de care baiatul avea ordin de restrictie, astfel ca nu se putea apropia la mai putin de 60 de metri de aceasta. Se pare ca cei doi tineri ar fi avut o relatie in trecut. A fost nevoie de interventia politistilor locali aflati in patrulare pentru aplanarea conflictului."Politistii locali aflati in ... citeste toata stirea