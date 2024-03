Un barbat a cazut de la etajul 7 al unul bloc din Arad

Un barbat in varsta de 70 de ani a fost gasit decedat in aceasta dimineata dupa ce a cazut de la etajul 7 al unui bloc situat pe strada Poetului, in Vlaicu. Septuagenarul a cazut pe acoperisul unei cladiri lipite de bloc. In urma apelului primit la 112, care anunta tragedia, la fata locului s-a deplasat, initial, un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Arad, care a constatat decesul barbatului. Ulterior au sosit si echipajele ISU Arad care au coborat trupul neinsufletit ... citește toată știrea