Un barbat a condus fara permis si a incalcat mai multe reguli rutiere, incercand apoi sa dea vina pe un prieten

Politistii locali din cadrul Serviciul Siguranta Rutiera, aflati in patrulare in dupa-amiaza zilei de vineri, in jurul orei 17.00, au observat un autoturism marca Volkswagen, de culoare verde, care a circulat pe Strada Lacului inspre Strada Banatul, nerespectand semnificatia indicatorului "Accesul Interzis".Politistii locali au efectuat semnale de oprire, dar conducatorul auto a continuat deplasarea inspre Bdul Dambovita, iar la intersectia cu Banatul a virat dreapta pe culoarea rosie a ... citește toată știrea