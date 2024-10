Un barbat a fost arestat preventiv, fiind suspectat ca a furat mai multe biciclete si trotinete din Timisoara

Un barbat de 42 de ani, suspectat ca, in perioada aprilie - septembrie, a furat mai multe biciclete si trotinete din Timisoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile."La data de 28.10.2024, politistii Sectiei 2 Urbane sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au retinut un barbat banuit de comiterea mai multor infractiuni de furt calificat. In perioada aprilie-septembrie a acestui an, la nivelul subunitatii au fost inregistrate 6 plangeri ... citește toată știrea