Un barbat de 43 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a cazut in timpul unui zbor cu parapanta in zona Clopotiva, comuna Rau de Mori din judetul Hunedoara. Persoana era constienta si cooperanta si avea o fractura la tibie, a mai transmis ISU Hunedoara. El a fost transportat cu o ambulanta SMURD la spitalul din oras, scrie news.ro."In aceasta dupa-amiaza, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, a fost anuntat faptul ca un barbat are nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ... citeste toata stirea