Un barbat a furat lalele, cu tot cu bulbi, din Parcul Justitiei

Politistii locali, aflati in patrulare in zona centrala a orasului, au fost directionati de dispeceratul institutiei, in seara zilei de sambata, in jurul orei 19.00, catre Parcul Justitiei unde s-a semnalat faptul ca o persoana sustrage material dendrofloricol. La fata locului au depistat un barbat in varsta de 65 de ani, cu domiciliul in Timisoara, care, dotat cu ustensile de gradinarit, scotea bulbi de lalele din parc. De altfel, acesta avea intr-o plasa un numar de 25 de bulbi deja scosi.