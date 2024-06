Un barbat a furat o masina din Timisoara si a plecat la plimbare cu ea. A fost prins dupa 125 de kilometri si a fost retinut pe loc

Un barbat din Timis si-a petrecut noaptea in detentie, dupa ce a furat o masina si a plecat la plimbare cu ea. Hotul a fost prins cateva ore mai tarziu, in judetul vecin, la 125 de kilometri distanta. A fost tras pe dreapta de politisti si a fost retinut pe loc pentru furt, scriu jurnalistii de la Timis Online.Furtul a avut loc marti, intre orele 11:00-12:00, de pe o strada din Timisoara. Barbatul, in varsta de 41 de ani, a profitat de faptul ca proprietarul, care locuieste in apropiere, ... citește toată știrea