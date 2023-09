Un barbat de 40 de ani din Timisoara a fost gasit mort, luni seara, in propria locuinta. Se pare ca a incercat sa faca dus si s-a electrocutat. Politistii vor stabili modul in care s-a produs accidentul, barbatul fiind singur in locuinta."La data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 18:51, politistii Sectiei 4 Politie Timisoara au fost sesizati despre o persoana, posibil electrocutata, pe strada Garii, din municipiul Timisoara. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, unde au ... citeste toata stirea