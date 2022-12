Un barbat a murit dupa ce si-a dat foc la casa incercand sa aprinda focul in soba folosind combustibil

Un barbat de 61 de ani, din Arad, care a incercat sa aprinda focul intr-o soba, folosind un combustibil, a murit, dupa ce focul s-a extins in locuinta sa. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului.Barbatul locuia la demisolul unei cladiri din municipiul Arad."Un barbat in varsta de 61 de ani si-a pierdut viata in aceasta noapte, in urma unui incendiu izbucnit la o locuinta situata la demisolul unei cladiri din municipiul Arad, Strada Alexandru Gavra. Alarma s-a dat in jurul orei ... citeste toata stirea