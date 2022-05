Un accident rutier a avut loc, sambata, in municipiul Hunedoara, in zona Hasdat. Un barbat si-a pierdut viata, iar o femeie a fost grav ranita, dupa ce masina in care se aflau a izbit puternic un copac.Femeia si barbatul au ramas incarcerati, in urma accidentului, la fata locului intervenind pompierii cu un echipaj de descarcerare. De asemenea, au ... citeste toata stirea