Un barbat a murit, iar o femeie a fost grav ranita intr-un accident rutier. Masina a izbit puternic un copac. Foto

Tragedie pe sosea, in Hunedoara, in zona Hasdat. Un barbat si-a pierdut viata, iar o femeie a fost grav ranita, in urma unui accident rutier.Masina in care se aflau cei doi a izbot puternic un copac aflat la marginea drumului. Femeia si barbatul au ramas incarcerati intre fiarele masinii si au fost scosi doar cu ajutorul pompierilor.La fata locului a sosit si un echipaj SAJ si un altul SMURD.Din nefericire, barbatul a fost declarat decedat, in ciuda manevrelor ... citeste toata stirea