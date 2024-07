Un barbat a murit inecat, la Lugoj, in raul Timis

sursa - arhivaTrupul neinsufletit al unui barbat de 55 de ani a fost observat plutind pe raul Timis, la Lugoj. In urma investigatiilor, politistii au aflat ca acesta intrase in rau sa inoate, pentru a se racori."In jurul orei 17:28, politistii lugojeni au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana plutea pe raul Timis in zona Plopi din Lugoj. ... citește toată știrea