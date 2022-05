Un barbat a murit intr-un accident care a avut loc in zona manastirii din localitatea Soceni

Un barbat de 65 de ani a murit intr-un accident care a avut loc miercuri pe DN 58, in zona manastirii din localitatea Soceni, dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.Echipele de prim ajutor sosite la locul accidentului au reusit sa preia victima si sa o transporte la spital, insa ulterior barbatul a decedat."Din primele cercetari, in timp ce un barbat de 65 de ani ... citeste toata stirea