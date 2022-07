Un barbat a murit, la Lugoj, dupa ce a intrat cu masina intr-o utilitara de pe contrasens

Accident grav in judetul Timis. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce masina pe care o conducea a acrosat o autoutilitara, in apropiere de intrarea in localitatea Lugoj. Imediat dupa impact, masina a ricosat intr-un alt autoturism aflat in spatele autoutilitarei.Potrivit ISU Timis, in accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau patru persoane. In urma impactului, o persoana a necesitat ingrijiri medicale, fiind transportata la spital de echipajul SMURD.Soferul masinii care a ... citeste toata stirea