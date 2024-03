Un barbat a spart oglinda unui autoturism, nervos ca a fost sanctionat de politistii locali

Politistii locali aflati in patrulare in Piata Unirii, aseara, in jurul orei 22.00, au fost directionati de catre Dispeceratul institutiei in zona localurilor, unde s-a semnalat faptul ca un barbat care consuma alcool pe domeniul public deranjeaza persoanele care stau la una din terase. In momentul in care a fost abordat de politistii locali acesta a devenit agresiv, adresandu-le injurii si refuzand sa isi decline identitatea, motiv pentru care s-a trecut la incatusarea acestuia si ... citește toată știrea