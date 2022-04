Un barbat beat a "agresat" o masina parcata in zona Stadion. A fost dus de politistii locali la spitalul de psihiatrie

Politistii locali aflati in patrulare in noaptea de sambata, in jurul orei 02.45, au fost sesizati de un barbat ca un altul i-a lovit cu picioarele autoturismul aflat in parcarea de langa Stadionul Dan Paltinisanu - str. Aries. In baza descrierii facute de catre martori, politistii locali l-au cautat si l-au depistat in zona pe cel in cauza, acesta fiind identificat in persoana lui M.G., de 26 de ani, din Ungheni, Republica Moldova.Barbatul se afla intr-o stare avansata ... citeste toata stirea