Un barbat care a cumparat aur, telefoane mobile si o masina cu bancnote false in suma totala de 12.700 euro a fost arestat preventiv. A dat si un dar de nunta cu bancnote false

Un barbat din judetul Timis este acuzat de punere in circulatie de valori straine falsificate si inselaciune, dupa ce a cheltuit 12.700 de euro, bani falsi. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, in perioada 01.08.2022 - 23.09.2023, la 7 intervale diferite de timp barbatul a pus in circulatie monede straine falsificate in suma totala de 12.700 euro, respectiv la 5 intervale de timp a achizitionat diferite bunuri ... citește toată știrea