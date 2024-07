Un barbat care fura, de pe bicicleta, trecatorilor telefoanele mobile, a fost retinut de politisti

Un barbat de 39 de ani care a reusit, de pe bicicleta, sa fure mai multe telefoane mobile trecatorilor, pe mai multe strazi din Timisoara, a fost retinut de politisti, in urma investigatiilor."La data de 03.07.2024, in jurul orei 11:30, politistii Sectiei 2 Timisoara au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 39 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timisoara, s-a apropiat de ea un barbat ce se deplasa pe bicicleta si i-a sustras din mana ... citește toată știrea