Un barbat care mergea pe jos pe autostrada A1 omorat de un TIR. Politistii il cauta pe sofer, care si-a continuat drumul

Un barbat in varsta de 38 de ani, care mergea pe jos pe autostrada A1 Deva-Nadlac, a fost lovit in plin de un TIR care apoi si-a continuat drumul. Un alt sofer care a trecut in aceeasi zona a sesizat politia. A fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului."In cursul noptii trecute, 29.01.2023, in jurul orei 02:40, politistii Biroului Politie Autostrazi A1 Deva-Nadlac au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe autostrada A1, sens ... citeste toata stirea