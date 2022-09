Un barbat care mergea sa isi inmormanteze tatal a murit intr-un accident pe A1

Un barbat din Uricani, judetul Hunedoara, a murit, sambata seara, in zona de intersectie a autostrazii A1 cu A6, in apropiere de Lugoj.Mai multe echipaje de la ambulanta si pompieri au intervenit pentru salvarea victimelor."In accident au fost implicate o autoutilitara, parcata pe banda de urgenta, slab semnalizata si un TIR. In urma accidentului au rezultat 3 victime. Conducatorul autoutilitarei a ramas incarcerat intre cele 2 vehicule, in spatele autoutilitarei, in stare de inconstienta. ... citeste toata stirea