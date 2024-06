Un barbat care si-a violat cele trei fiice, timp de 16 ani, trimis in judecata

Barbatul de 48 de ani din judetul Arad care ar fi pastor al comunitatii sale si care a fost arestat preventiv dupa ce si-a violat cele trei fiice, timp de 16 ani, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Ineu.Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu a transmis, marti, ca Parchetul de pe langa Judecatoria Ineu a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui inculpat, in varsta de 48 ani, in sarcina ... citește toată știrea