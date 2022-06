Un barbat de 35 de ani s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Timisoara. A fost transportat la spital

Un barbat de 35 de ani s-a aruncat, marti, de la etajul opt al unui bloc de nocuinte din Timisoara. El a fost ranit, astfel ca a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis dosar penal in acest caz.Incidentul a avut loc pe strada Simion Barnutiu din Timisoara, marti seara, in jurul orei 20.00, scrie news.ro."In cursul acestei zile, 21.06.2022, in jurul orei 20:00, politistii Sectiei 1 Urbane Timisoara au fost ... citeste toata stirea