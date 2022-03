Politistii timisoreni au fost anuntati luni dimineata, printr-un apel telefonic, ca in Parcul Botanic se afla o persoana decedata. Un barbat de 46 de ani a murit in Parcul Botanic din Timisoara. Corpul neinsufletit a fost descoperit langa una dintre aleile principale din parc. Langa cadavru se afla si un troler de voiaj. In urma verificarilor, politistii au aflat ca este vorba de un om al strazii, cunoscut consumator de alcool. Conform celor de la IPJ Timis, de fiecare data cand era intr-o ... citeste toata stirea