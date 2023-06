Un accident rutier grav s-a produs luni pe Drumul National (DN) 76, la Valisoara.Potrivit Centrului InfoTrafic, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), in coliziune au fost implicate un autoturism si un autocamion.Un barbat, in varsta de 49 de ani, din comuna Luncoiu de Jos, a murit in urma accidentului."La data de 12 iunie 2023, in jurul orei 08:55, un barbat in varsta de 55 de ani, din comuna Valisoara, in timp ce conducea un autoturism pe DC 166 C, pe raza comunei ... citeste toata stirea