Un barbat din Dolj a incercat sa dea foc steagurilor din fata Primariei Timisoara

Un barbat a incercat astazi, in jurul orei 11.40, sa dea foc steagurilor din fata Primariei Municipiului Timisoara. Este vorba despre un barbat de 37 de ani, cu domiciliul in Plenita, judetul Dolj. Barbatul a fost observat de un angajat al Primariei, aflat in cladire, care a anuntat guardul Politiei Locale in serviciu la Primarie, iar acesta l-a oprit, imediat sosind in sprijin si echipajul de interventie. Cel in cauza a fost apoi predat politistilor de la Sectia 1, sositi si ei la fala locului, ... citeste toata stirea