Un barbat din Teremia Mare s-a ales cu un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri si agresiune sexuala dupa ce a avut un comportament indecent la o terasa, in fata unei femei

Politistii au deschis dosar penal pe numele unui barbat de 39 de ani care a savarsit acte sexuale explicite langa o femeie de 68 de ani, pe terasa unui bar din localitatea Teremia Mare, din judetul Timis.Imaginile au aparut in spatiul public, iar politistii s-au autosesizat."In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini video, in care un barbat de 39 de ani, in timp se afla pe terasa unui bar din localitatea Teremia Mare, judetul ... citeste toata stirea