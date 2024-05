Un barbat murit impuscat in timpul unei partide de vanatoare

Un barbat de 44 de ani a murit impuscat in timpul unei partide de vanatoare. Unui alt barbat cu care se afla la vanat i s-a descarcat accidental arma si l-a impuscat pe camaradul sau in zona pieptului."La data de 02 mai 2024, in jurul orei 21:55, Politia Municipiului Deva a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, de catre un barbat in varsta de 50 de ani din comuna Certejul de Jos, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la o partida de vanatoare organizata in baza unei autorizatii ... citește toată știrea