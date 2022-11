Un barbat s-a aruncat pe geam, de la etajul 2, in timp ce sotia era la baie

Un barbat s-a sinucis joi dimineata, aruncandu-se de la etajul 2 al blocului in care locuia. Incidentul a avut loc in zona Caii Sagului din Timisoara. Politistii Sectiei 3 Timisoara l=si echipajul de la ambulanta, chemati de urgenta, nu au putut decat sa constate decesul barbatului."Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat, in varsta de 58 de ani, care s-a aruncat de la etajul 2 al blocului in care locuia, ... citeste toata stirea